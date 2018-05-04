В Москве в ближайшие часы ожидается гроза и усиление ветра

В Москве в ближайшие часы ожидается ухудшение погодных условий и гроза, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По информации Росгидромета на территории Москвы в ближайшие часы с сохранением в течение дня и вечера 4 мая ожидается гроза, при грозе - усиление ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали жителей и гостей столицы обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не укрываться от непогоды под деревьями, а также избегать нахождения у водоемов.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, сильнейший ураган обрушился на Москву 21 апреля. Порывы ветра, повалившего больше тысячи деревьев, достигали 20-25 метров в секунду. В результате стихии погибли три человека.