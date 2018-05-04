Суд признал бывшего гитариста группы "Смысловые галлюцинации" психически больным

Лефортовский суд Москвы освободил от уголовной ответственности бывшего гитариста, основателя группы "Смысловые галлюцинации" Владимира Бурдина, который ударил ножом посетителя магазина. Как сообщила Накануне.RU пресс-секретарь суда Екатерина Краснова, музыкант признан психически больным.

По словам пресс-секретаря, Бурдину предъявили обвинение по статье 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью).

"30 марта 2018 года уголовное дело поступило в суд. Была проведена психиатрическая экспертиза, которая выявила у него хроническое психическое расстройство, в результате чего Бурдина освободили от уголовной ответственности и применили к нему меры медицинского характера", - рассказала Накануне.RU Екатерина Краснова.

По ее данным, инцидент произошел в ноябре 2017 года: музыкант находился в магазине "Магнит", где у него возник конфликт с ранее незнакомым ему мужчиной. В результате ссоры Бурдин нанес мужчине ножевое ранение в живот и скрылся.

В суде он признал свою вину.