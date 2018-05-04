В Зауралье тюменец отправился в тюрьму за кражу 24 коров

В Зауралье осудили 37-летнего жителя Тюменской области за кражу коров.

Инцидент произошел еще в сентябре 2016 года в Белозерском районе - с пастбища возле деревни Романовское злоумышленник тайно похитил 24 коровы, перегнав их в одно из сел Упоровского района Тюменской области.

Там мужчина продал скот местному жителю за 200 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Причиненный ущерб составил более 1,1 млн рублей. Полицейские целый год искали похищенных коров. Двух взрослых животных и двух телят даже удалось вернуть законному владельцу.

"Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. С осужденного также взыскан имущественный ущерб на сумму более 1 млн рублей", - добавили в надзорном ведомстве.