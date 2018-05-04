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Новости
04.05.2018 15:49 Мск (17:49 Екб)
политика
Депутат Госдумы готов организовать транспортную доставку екатеринбургских ветеранов на мероприятия 9 мая
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ветераны, доставка ветеранов, Екатеринбург (2017) | Фото: общественная организация &quot;МАЙ&quot;

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин отреагировал на заявление заместителя главы администрации Екатеринбурга Михаила Матвеева о том, что вопрос транспортной доставки ветеранов 9 мая силами городской администрации является "неуместным".
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"Год назад День Победы в Екатеринбурге омрачился скандалом. Чиновники забыли решить вопрос с транспортом для приглашенных на Парад Победы ветеранов. Многие годы система работа через районные Советы ветеранов, но в прошлом году что-то дало сбой. Вышло, что на парад людей пригласили, а уж как старики за 90 лет будут туда добираться - вопрос каждого из них. Тогда нам пришлось самим оперативно подсуетиться. Усилиями волонтеров общественного движения "Май", моих помощников, и просто неравнодушных людей, таких как Виктор Ананьев, мы самостоятельно повезли ветеранов на Площадь 1905 года. В том числе и я тогда отвез двух участников парада из Кировского района на своей машине", - вспоминает Ионин на своей странице в одной из социальных сетей.

ветераны, доставка ветеранов, Екатеринбург(2017)|Фото: общественная организация "МАЙ"

Депутат пишет, что история в этом году, казалось бы, не должна повториться, поскольку вмешалась общественность, депутаты, СМИ. Но администрация Екатеринбурга на сегодняшнем совещании в мэрии, приуроченном к подготовке празднования Дня Победы, в очередной раз подтвердила, что не намерена организовывать транспорт для ветеранов.

"Конечно, мы в любой момент готовы организовать доставку ветеранов на общественных началах, по образцу прошлого года, - предложил депутат. - Тогда многие хорошие люди, прочитав о нашей, так сказать, спецоперации по доставке ветеранов на парад, подходили и сожалели, что не узнали раньше. Точно знаю, что легко можно собрать машины с водителями для 23 пожилых людей (по данным "Мая", именно такое количество участников парада не имеют родственников, и, соответственно, возможности добраться на парад). Но, все-таки, было бы правильно, чтобы чиновники оказали людям должное внимание. С таким призывом я и обращаюсь к Администрации Екатеринбурга! До 9 мая остается еще время и для вас решить такой вопрос - плевое дело. Без всякой тут политики или иных подтекстов, как житель города и депутат, я обращаюсь с просьбой повернуться лицом к ветеранам - участникам парада 9 мая!"

Другие новости по темам: Государственная дума, Дмитрий Ионин, День Победы, ветераны, транспорт, администрация Екатеринбурга, Михаил Матвеев
04.05.2018 15:49 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:49 Екб


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Депутат Госдумы готов организовать транспортную доставку екатеринбургских ветеранов на мероприятия 9 мая
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