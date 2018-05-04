Уральский мясокомбинат оштрафовали из-за некачественной "Докторской" колбасы

Предприятие "Новоуральский мясной двор" привлечено к административной ответственности за фальсификацию продукции. Таковы итоги проверки Роспотребнадзора.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в ходе плановой выездной проверки одного из магазинов в обороте была обнаружена колбаса вареная "Докторская" (изготовитель ООО "Новоуральский мясной двор"), по результатам лабораторных испытаний которой было установлено несоответствие заявленному наименованию по составу используемого сырья. В частности, речь идет о требованиях пункта 4.3.1 ГОСТ Р52196-2011 "Изделия колбасные вареные. Технические условия": по данным надзорного ведомства, в "Докторской" были обнаружены фрагменты костной ткани и фрагменты мышечных волокон, структура которых характерна для мяса птицы.

В итоге мясокомбинату было выдано предписание о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда и предписание о приостановке реализации продукции. Также ООО "Новоуральский мясной двор" оштрафовано на 100 тысяч рублей. Что касается магазина, где была обнаружена некачественная колбаса, то ему придется заплатить 50 тысяч рублей.