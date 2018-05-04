"Союзмультфильм" презентовал вторую серию продолжения "Простоквашино"

Киностудия "Союзмультфильм" презентовала вторую серию обновленного мультсериала "Простоквашино", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Серию разместили для показа в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники", а также на сайте "Кино Mail.Ru". Хронометраж серии составляет 6 минут 30 секунд.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, первая серия продолжения мультфильма "Простоквашино" установила рекорд среди мультфильмов по просмотрам в соцсетях.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в новых сериях зрителей ждет подросший Дядя Федор, которому уже 9 лет, у него появилась младшая сестра - Вера Павловна. А в домике в Простоквашино завелся новый жилец - грызун Тама-Тама. Маму Дяди Федора озвучивает телеведущая Юлия Меньшова, Печкин говорит голосом актера Ивана Охлобыстина, Шарика озвучил певец Гарик Сукачев, а Матроскина - сын Олега Табакова Антон, голос главному герою - Дяде Федору - дал 11-летний актер Алексей Онежен.