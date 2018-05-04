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"Поддержка "санкционных" олигархов - это лицемерие и предательство" Попавшие под персональные санкции олигархи просят о помощи у государства. Сначала Виктор Вексельберг, теперь Алексей Мордашов. Правительство пока не вынесло окончательных решений - в профильных министерствах изучают все предлагаемые меры. И, казалось бы, формально помощь предприятиям нужна, ведь они дают тысячи рабочих мест и вносят большой вклад в экономику. Однако, подавляющее большинство крупных компаний зарегистрированы в офшорах, а значит, и господдержка дойдет не до них, а до западных офшорных счетов и стоящих за ними лиц в первую очередь. Есть в этой истории некоторое предательство, уверен доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский
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экономика  |  добавить комментарий
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от издателя  |  комментариев: 2


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политика ;
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Новости
04.05.2018 15:39 Мск (17:39 Екб)
общество | Центральный ФО
"Союзмультфильм" презентовал вторую серию продолжения "Простоквашино"
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Простоквашино (2018) | Фото: союзмультфильм

Киностудия "Союзмультфильм" презентовала вторую серию обновленного мультсериала "Простоквашино", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.
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Серию разместили для показа в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники", а также на сайте "Кино Mail.Ru". Хронометраж серии составляет 6 минут 30 секунд.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, первая серия продолжения мультфильма "Простоквашино" установила рекорд среди мультфильмов по просмотрам в соцсетях.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в новых сериях зрителей ждет подросший Дядя Федор, которому уже 9 лет, у него появилась младшая сестра - Вера Павловна. А в домике в Простоквашино завелся новый жилец - грызун Тама-Тама. Маму Дяди Федора озвучивает телеведущая Юлия Меньшова, Печкин говорит голосом актера Ивана Охлобыстина, Шарика озвучил певец Гарик Сукачев, а Матроскина - сын Олега Табакова Антон, голос главному герою - Дяде Федору - дал 11-летний актер Алексей Онежен.

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04.05.2018 15:39 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
17:39 Екб


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"Союзмультфильм" презентовал вторую серию продолжения "Простоквашино"
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