О чём молчит бывший замминистра на "Уралвагонзаводе"

Как стало известно Накануне.RU, в ходе недавнего совета директоров на "Уралвагонзаводе" озвучили вроде бы весьма позитивные новости: «уверенный рост производства и решение финансовых проблем УВЗ напрямую связаны с эффективной работой новой управленческой команды предприятия». По словам высокопоставленного докладчика, уральский холдинг полностью интегрировался в "Ростех", сумел оптимизировать свою структуру под новые стандарты ведения бизнеса, выработал долгосрочную программу развития до 2025 года и, что самое главное, всего за год сократил убытки в три раза. Но "Уралвагонзавод" почему-то молчит и не спешит пиарить столь позитивные известия.

Вроде бы стоило здесь пресс-службе произнести, что главная заслуга в этом генерального директора УВЗ Александра Потапова. Но и сам Потапов традиционно отказывается от комментариев, и его PR-щики не очень щедры на реплики по теме. Наверное, стоит предположить, что такой сегодня общий стиль PR-а генерального директора.

Кстати, для Потапова оставаться в тени, что называется - дело обычное. Например, очень немногие посвященные знают, что в бытность работы в Федеральном агентстве по промышленности он стоял у истоков создания военно-промышленного комплекса Венесуэлы…

Догадаться об этом можно только по редким фотографиям, опубликованным в центральных российских изданиях. На них Потапов - то с президентом Уго Чавесом, то с официальными лицами латиноамериканского государства. И ни одной цитаты чиновника. Почему?...

Еще деталь. За последний год бывший замминистра промышленности и нынешний глава УВЗ всего два раза дал интервью журналистам. В первый раз слишком тактично рассказал «Коммерсанту» о том наследии, что досталось ему, путях выхода из кризиса и той роли, которую он в этом отводит коллективу предприятия. Второй "выход в паблик" был на тему – «итоги года в должности» 25 апреля. Кроме информации о промежуточных итогах, были обозначены горизонты: к 2025 году выпускать до 42% гражданской продукции, а к 2030 занять до 50% рынка трамвайных и железнодорожных вагонов в стране. Еще одна крайне сложная тема - кредиты в банках. Видимо, наработанный авторитет Потапова позволяет делать почти невозможное: значительно снижать ставки по выплате кредитов, взятых прежним руководством. При этом кризисный менеджер не рассчитывает на поддержку извне или новые кредиты, как это было принято «до». Потапов, судя по интервью, считает, что у корпорации есть внутренний резерв - оптимизация расходов, отказ от непрофильных активов, инвестиции в развитие производства. В последнее холдинг уже вложил 2,4 млрд. Теперь прибыль по итогам года прогнозируют более уверенно. Об улучшении ситуации говорит и тот факт, что в апреле этого года всем сотрудникам корпорации была на 5,67% повышена заработная плата, прогарантирована 13-ая зарплата. Напомним, что на средства УВЗ наконец было завершено строительство в Нижнем Тагиле самой современной в области поликлиники для работников предприятия и – в перспективе - для жителей города.

Важно ли это для реального сектора экономики? Безусловно – да, но генеральный опять - ни слова. На одной из встреч с коллективом Александр Потапов сказал: «УВЗ - выдающаяся производственная система, построенная талантливыми людьми, которые сумели не только сохранить производство в лихие 90-е, но и так разогнать этот механизм за 80 лет, что у меня даже язык не повернётся говорить о своих заслугах, это – заслуги заводчан, и нельзя концентрироваться на том, кто руководил или руководит…»

Видимо, для УВЗ сейчас главное, чтоб просто не мешали работать. «Действительно сейчас требование руководства, что каждое слово должно стоять на своём месте и его произнесение должно того стоить на перспективу. Такой стиль работы!» - коротко ответил на запрос нашего агентства советник генерального директора – директор по корпоративным коммуникациям всей Корпорации Дмитрий Калениченко и дальше отказался комментировать «такой стиль работы» своего непосредственного начальника.

"Александр Потапов говорит о том, что важно УВЗ, как, например, недавно ответил на вопросы журналистов из "Геополитикс" и других индийских изданий на выставке или авторитетной программе "Международное обозрение" и нигде не говорил про себя", - добавил Дмитрий Калениченко.