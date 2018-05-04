Посольство США на Украине обеспокоилось призывом нацистов "очистить Украину от евреев"

Посольство США на Украине разочаровано антисемитскими призывами на массовых акциях во Львове и Одессе 2 мая. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter, которое выразило недовольство "нетолерантностью".

Во время нацистского "марша украинского порядка" 2 мая в Одессе руководитель городского отделения "Правого сектора" (запрещен в России) оскорбительно призвала очистить Украину от евреев.

В полиции Одессы открыли уголовное производство по статье "Нарушение расового, национального равноправия граждан". Глава МВД Украины Арсен Аваков даже публично осудил этот призыв. При этом прямые призывы к убийству русских ("Москалей на ножи!") Аваков проигнорировал.

Сойкина затем двусмысленно "извинилась", заявив, что она различает евреев, которые якобы вместе с нацистами борются за Украину, и тех, против кого она призывала.

"Интересно, она имеет в виду еврейские погромы или сразу холокост? Верить ей или нет? Евреям собираться на выход или в стране есть правоохранительная система?" - написал глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце апреля 57 американских конгрессменов подписали заявление, что на Украине чествуют нацистских коллаборационистов, уничтожавших евреев. Характерно, что об уничтожении нацистами других народов американские конгрессмены тоже не вспомнили. Они попросили Госдеп США назначить специального посланника по мониторингу и противодействию антисемитизму.