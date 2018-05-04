Доходы Натальи Комаровой падают третий год подряд

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в 2017 г. заработала 2,7 млн руб. Декларация опубликована на официальном сайте органов госвласти, передает корреспондент Накануне.RU.

Список имущества губернатора не изменился: квартира площадью 186,2 кв. м и машино-место, в пользовании у губернатора жилой дом в 459,3 "квадрата".

В структуре доходов 370,5 тыс. руб. приходится на пенсию и единовременную выплату.

Отметим, в 2016 г. году глава ХМАО заработала 2,9 млн руб., в 2015 г. - 3,3 млн руб.

Как сообщало Накануне.RU, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин в 2017 г. заработал 23,6 млн руб., глава Тюменской области Владимир Якушев - 11,2 млн руб.