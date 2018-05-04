Курганцам пришли договоры на оказание услуг по вывозу отходов: что с ними делать?

За мусор в Курганской области теперь официально будет отвечать тюменская компания "Рифей", находящаяся под контролем крупных уральских бизнесменов-энергетиков Алексея Боброва и Артема Бикова - в апреле этого года зауральцы увидели в своих почтовых ящиках договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, однако что именно с ними сейчас делать, непонятно.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе компании "Рифей", чтобы упростить для населения процедуру заключения договора руководство компании приняло решение направить всем потребителям уведомления, в которых содержится информация о начале деятельности регионального оператора и разъяснения о порядке заключения договора, а также контактные данные представительств компании.

"Вместе с письмами граждане получают и саму форму типового договора. Вывоз ТКО становится коммунальной услугой и появится отдельной строкой в единой квитанции на оплату ЖКУ. Стоит особо отметить, что закон не диктует гражданам обязательное заключение договора. Поэтому если люди не будут обращаться в офисы компании для заключения договора и не будут иметь на руках подписанный экземпляр - никаких санкций, на данный момент, за это не последует. Однако, КоАП РФ ст. 8.2, предусмотрены штрафные санкции за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами", - сообщили Накануне.RU в "Рифее".

Что касается размера тарифа, то он еще не утвержден - утверждается он департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, срок оказания услуги - не позднее 1 января 2019 года.