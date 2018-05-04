СКР переквалифицировал статью пресс-секретарю Роскомнадзора Ампелонскому

Следствие инкриминирует пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому и другим фигурантам дела растрату на сумму около 6 миллионов рублей.

Ранее троим фигурантам было предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму 23 миллиона рублей. Следствие изменило квалификацию преступления, передает РИА Новости.

Расследование продлено до 7 сентября. Объем материалов уголовного дела уже составляет более 100 томов.

Напомним, Ампелонский отправлен судом под домашний арест. По делу также проходят глава аппарата Роскомнадзора Александр Весельчаков и начальник правового управления ведомства Борис Едидин. Из фабулы обвинения, предъявленного всем фигурантам уголовного дела, следует, что незаконная зарплатная схема действовала с 2012 года по февраль 2017 года.

В октябре в СКР заявили, что в ходе обысков в Роскомнадзоре были получены доказательства мошенничества сотрудников ведомства.