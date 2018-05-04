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"Поддержка "санкционных" олигархов - это лицемерие и предательство" Попавшие под персональные санкции олигархи просят о помощи у государства. Сначала Виктор Вексельберг, теперь Алексей Мордашов. Правительство пока не вынесло окончательных решений - в профильных министерствах изучают все предлагаемые меры. И, казалось бы, формально помощь предприятиям нужна, ведь они дают тысячи рабочих мест и вносят большой вклад в экономику. Однако, подавляющее большинство крупных компаний зарегистрированы в офшорах, а значит, и господдержка дойдет не до них, а до западных офшорных счетов и стоящих за ними лиц в первую очередь. Есть в этой истории некоторое предательство, уверен доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский
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от издателя  |  комментариев: 2


Минфин придумал налог для репетиторов и домработниц Уже с 2019 г. доходы самозанятых россиян могут обложить налогом. Минфин назвал стартовые параметры налога на профессиональный доход и торопится запустить его в пилотном режиме. Правительство не смущает и тот факт, что категории "самозанятые граждане" в законодательстве не существует вовсе. Процент с дохода репетиторов, нянь, домработниц государство готовилось взимать еще два года назад, но на "кризисный период" по поручению президента им предоставили налоговые каникулы. Официальная статистика о скромном, но все же росте реальных доходов россиян вкупе с поиском денег на поддержку бизнеса подсанкционных миллиардеров поставили точку в дискуссии о появлении нового налога.
04.05.2018
экономика ;
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СКР переквалифицировал статью пресс-секретарю Роскомнадзора Ампелонскому
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пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский (2017) | Фото: lenta.ru

Следствие инкриминирует пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому и другим фигурантам дела растрату на сумму около 6 миллионов рублей.

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Ранее троим фигурантам было предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму 23 миллиона рублей. Следствие изменило квалификацию преступления, передает РИА Новости.

Расследование продлено до 7 сентября. Объем материалов уголовного дела уже составляет более 100 томов.

Напомним, Ампелонский отправлен судом под домашний арест. По делу также проходят глава аппарата Роскомнадзора Александр Весельчаков и начальник правового управления ведомства Борис Едидин. Из фабулы обвинения, предъявленного всем фигурантам уголовного дела, следует, что незаконная зарплатная схема действовала с 2012 года по февраль 2017 года.

В октябре в СКР заявили, что в ходе обысков в Роскомнадзоре были получены доказательства мошенничества сотрудников ведомства.

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04.05.2018 15:17 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
17:17 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 05.02.2018 17:15 Мск
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СКР переквалифицировал статью пресс-секретарю Роскомнадзора Ампелонскому
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