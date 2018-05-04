В День Победы в Екатеринбурге выступят Елена Ваенга, группы "Любэ" и "Цветы"

Сегодня стала известна программа культурно-массовых мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Екатеринбурге 9 мая, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам исполнительного директора Дирекции городских праздников Ильи Маркова, в центре города будут работать площадки в Историческом сквере, на ул. Пушкина, Октябрьской площади, а также площадях 1905 года и Советской армии. Кроме того, праздничные программы запланированы в парке семейного отдыха "Таганский", Центре культуры "Орджоникидзевский", ЦПКиО им. Маяковского и Харитоновском парке.

Среди приглашенных коллективов – группы "Любэ", "Цветы" и певица Елена Ваенга.

Сразу после гала-концерта в Историческом сквере, который начнется в 19.00 и завершится в 22.30, над акваторией городского пруда в течение 20 минут будут раздаваться залпы праздничного салюта, который Макаров посоветовал смотреть с реконструированной набережной.

Программа мероприятий на 9 мая в Екатеринбурге

Отметим, что согласно постановлению администрации Екатеринбурга работа общественного транспорта в День Победы (включая метрополитен) продлена до часу ночи 10 мая. Накопление автобусов, троллейбусов и трамваев на централизованных площадках начнется в 21.30. По окончании торжественных мероприятий, после того как отгремит военный салют и стихнут залпы праздничного фейерверка (около 23 часов), общественный транспорт начнет развозить людей по домам.