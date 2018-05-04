"Газпром газораспределение Пермь" оштрафована на 100 тысяч за недельное отсутствие газа в Кунгуре и районе

Компания "Газпром газораспределение Пермь" оштрафована за то, что несколько дней жители Кунгура и района жили без голубого топлива, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления ФАС.

30 июня 2016 г. "Лукойл – Пермь" оповестила несколько промышленных предприятий района о том, что перекроет газ. Это явилось вынужденной мерой, так как газопровод "Кыласово – Кунгур" признали непригодным. Уведомлен был и единственный поставщик газа людям, компания "Газпром газораспределение Пермь". 4 июля кроме предприятий газа лишились еще и 3 тыс. жителей Кунгура и 2 тыс. – района. Подача голубого топлива была восстановлена только к 7-12 июля 2016 г. В управление обратились несколько предприятий и жителей. Газовики заявили, что не виноваты в сложившейся ситуации, и именно бездействие "Лукойла", которому принадлежит опасный промысловый газопровод, привело к отключению. Однако выяснилось, что эти обстоятельства не говорят о том, что "Газпром" принял все меры для того, чтобы люди не лишились газа.

""Лукойл" за четыре дня до отключения предупредил о том, что газопровод находится в плачевном состоянии. У "Газпрома" была возможность за это время обеспечить бесперебойную подачу газа", - отметила начальник отдела контроля естественных монополий Галина Ужегова.

Рассмотрев дело, анимонопольщики пришли к выводу, бездействие доминирующей компании привело к ущемлению интересов потребителей. "Газпром газораспределение Пермь" оштрафована на 100 тыс. руб. Если компания не заплатит его за два месяца, сумма санкции вырастет вдвое.