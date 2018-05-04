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"Поддержка "санкционных" олигархов - это лицемерие и предательство" Попавшие под персональные санкции олигархи просят о помощи у государства. Сначала Виктор Вексельберг, теперь Алексей Мордашов. Правительство пока не вынесло окончательных решений - в профильных министерствах изучают все предлагаемые меры. И, казалось бы, формально помощь предприятиям нужна, ведь они дают тысячи рабочих мест и вносят большой вклад в экономику. Однако, подавляющее большинство крупных компаний зарегистрированы в офшорах, а значит, и господдержка дойдет не до них, а до западных офшорных счетов и стоящих за ними лиц в первую очередь. Есть в этой истории некоторое предательство, уверен доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский
04.05.2018
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от издателя  |  комментариев: 2


Минфин придумал налог для репетиторов и домработниц Уже с 2019 г. доходы самозанятых россиян могут обложить налогом. Минфин назвал стартовые параметры налога на профессиональный доход и торопится запустить его в пилотном режиме. Правительство не смущает и тот факт, что категории "самозанятые граждане" в законодательстве не существует вовсе. Процент с дохода репетиторов, нянь, домработниц государство готовилось взимать еще два года назад, но на "кризисный период" по поручению президента им предоставили налоговые каникулы. Официальная статистика о скромном, но все же росте реальных доходов россиян вкупе с поиском денег на поддержку бизнеса подсанкционных миллиардеров поставили точку в дискуссии о появлении нового налога.
04.05.2018
экономика ;
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"Газпром газораспределение Пермь" оштрафована на 100 тысяч за недельное отсутствие газа в Кунгуре и районе
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Газпром газораспределение Пермь, логотип (2016) | Фото: ic.pics.livejournal.com

Компания "Газпром газораспределение Пермь" оштрафована за то, что несколько дней жители Кунгура и района жили без голубого топлива, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления ФАС.
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30 июня 2016 г. "Лукойл – Пермь" оповестила несколько промышленных предприятий района о том, что перекроет газ. Это явилось вынужденной мерой, так как газопровод "Кыласово – Кунгур" признали непригодным. Уведомлен был и единственный поставщик газа людям, компания "Газпром газораспределение Пермь". 4 июля кроме предприятий газа лишились еще и 3 тыс. жителей Кунгура и 2 тыс. – района. Подача голубого топлива была восстановлена только к 7-12 июля 2016 г. В управление обратились несколько предприятий и жителей. Газовики заявили, что не виноваты в сложившейся ситуации, и именно бездействие "Лукойла", которому принадлежит опасный промысловый газопровод, привело к отключению. Однако выяснилось, что эти обстоятельства не говорят о том, что "Газпром" принял все меры для того, чтобы люди не лишились газа.

""Лукойл" за четыре дня до отключения предупредил о том, что газопровод находится в плачевном состоянии. У "Газпрома" была возможность за это время обеспечить бесперебойную подачу газа", - отметила начальник отдела контроля естественных монополий Галина Ужегова.

Рассмотрев дело, анимонопольщики пришли к выводу, бездействие доминирующей компании привело к ущемлению интересов потребителей. "Газпром газораспределение Пермь" оштрафована на 100 тыс. руб. Если компания не заплатит его за два месяца, сумма санкции вырастет вдвое.

Другие новости по темам: Газпром газораспределение Пермь, Лукойл - Пермь, газ, Кунгур, УФАС по Пермскому краю, штраф
04.05.2018 15:10 Мск | Кунгур | Михаил Лукашкин
17:10 Екб


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"Газпром газораспределение Пермь" оштрафована на 100 тысяч за недельное отсутствие газа в Кунгуре и районе
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