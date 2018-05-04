Свердловская область получит 56 миллионов рублей на создание детских технопарков

В 2018 году Свердловская область получит субсидию из федерального бюджета порядка 56 млн рублей на создание сети детских технопарков "Кванториум". А из регионального бюджета на эти нужды власти готовы потратить около 27 млн рублей. Об этом сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

Сеть технопарков планируется создать на базе Дворца молодежи и Детской железной дороги.

Сейчас областные власти особое внимание уделяют созданию условий для развития талантливых и одаренных детей. Ожидается, что к концу 2020 года не менее 75 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет на Среднем Урале будут охвачены дополнительными общеобразовательными программами. В 2017 году процент таких детей составил 72,5.

Кроме того, в регионе продолжает развиваться движение WorldSkills, а также и другие эффективные приоритетные проекты.