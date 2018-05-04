Первый раунд китайско-американских торговых переговоров закончился безрезультатно

Визит в КНР американской делегации во главе с министром финансов США Стивеном Мнучиным пока не принёс видимых результатов. Вчера и сегодня состоялся первый раунд переговоров с китайской командой, возглавляемой вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. Как сообщает гонконгское издание South Сhina Morning Post, стороны достигли некоторого согласия по американскому экспорту в Китай, двусторонним инвестициям, защите интеллектуальной собственности и наложению тарифов, но мнения "сторон ещё "слишком разделены" по многим вопросам.

Отдельное сообщение Минкоммерции КНР посвящено протесту Китая связанному с американским запретом на поставку комплектующих для телекоммуникационной компании ZTE. Американская делегация обещала по возвращении в США доложить об этом президенту Дональду Трампу.

Ранее США требовали от Китая сократить торговый дефицит к 2020 г. и остановить субсидии для ряда предприятий в рамках программы "Сделано в Китае 2025".

Спикер МИД КНР Хуа Чуньин в ходе очередного брифинга рассказала, что в настоящее время у неё нет разрешения на обнародование новостей об исходе переговоров.

Напомним, Дональд Трамп сообщил о своей готовности к скорой встрече с председателем КНР Си Цзиньпином с тем, чтобы предупредить начало возможной торговой войны.