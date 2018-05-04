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"Поддержка "санкционных" олигархов - это лицемерие и предательство" Попавшие под персональные санкции олигархи просят о помощи у государства. Сначала Виктор Вексельберг, теперь Алексей Мордашов. Правительство пока не вынесло окончательных решений - в профильных министерствах изучают все предлагаемые меры. И, казалось бы, формально помощь предприятиям нужна, ведь они дают тысячи рабочих мест и вносят большой вклад в экономику. Однако, подавляющее большинство крупных компаний зарегистрированы в офшорах, а значит, и господдержка дойдет не до них, а до западных офшорных счетов и стоящих за ними лиц в первую очередь. Есть в этой истории некоторое предательство, уверен доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский
04.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
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27.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Минфин придумал налог для репетиторов и домработниц Уже с 2019 г. доходы самозанятых россиян могут обложить налогом. Минфин назвал стартовые параметры налога на профессиональный доход и торопится запустить его в пилотном режиме. Правительство не смущает и тот факт, что категории "самозанятые граждане" в законодательстве не существует вовсе. Процент с дохода репетиторов, нянь, домработниц государство готовилось взимать еще два года назад, но на "кризисный период" по поручению президента им предоставили налоговые каникулы. Официальная статистика о скромном, но все же росте реальных доходов россиян вкупе с поиском денег на поддержку бизнеса подсанкционных миллиардеров поставили точку в дискуссии о появлении нового налога.
04.05.2018
экономика ;
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Новости
04.05.2018 14:51 Мск (16:51 Екб)
политика | В России
Россия поставила перед НАТО вопрос об уничтожении "Новичка" в Чехии
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(2004) |

Россия запросила у НАТО данные об уничтожении Чехией вещества типа "Новичок", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Сказали, что средство на территории Чехии было уничтожено. Кто фиксировал это? Все-таки есть соответствующие эксперты. Как это было задокументировано? Эти все вопросы, в частности, к НАТО, остаются, не просто остаются, сегодня были поставлены. И на них надо отвечать", - цитирует Захарову РИА Новости.

Напомним, президент Чехии Милош Земан заявил, что нервно-паралитический газ "Новичок", которым, как предполагается, был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, производился и хранился в Чехии. В ноябре 2017 года в небольшом количестве вещество было произведено в НИИ минобороны страны в городе Брно, его тестировали и вскоре уничтожили.

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04.05.2018 14:51 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:51 Екб


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Россия поставила перед НАТО вопрос об уничтожении "Новичка" в Чехии
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