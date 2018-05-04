Россия поставила перед НАТО вопрос об уничтожении "Новичка" в Чехии

Россия запросила у НАТО данные об уничтожении Чехией вещества типа "Новичок", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сказали, что средство на территории Чехии было уничтожено. Кто фиксировал это? Все-таки есть соответствующие эксперты. Как это было задокументировано? Эти все вопросы, в частности, к НАТО, остаются, не просто остаются, сегодня были поставлены. И на них надо отвечать", - цитирует Захарову РИА Новости.

Напомним, президент Чехии Милош Земан заявил, что нервно-паралитический газ "Новичок", которым, как предполагается, был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, производился и хранился в Чехии. В ноябре 2017 года в небольшом количестве вещество было произведено в НИИ минобороны страны в городе Брно, его тестировали и вскоре уничтожили.