В Салехарде в День Победы горожан не пустят на одну из праздничных площадок

Власти столицы Ямала ограничили доступ к одной из площадок празднования Дня Победы, площади "Геолог", передает корреспондент Накануне.RU.

По данным властей, празднование развернется на площадях "Геолога" и Победы, а также в культурно-историческом комплексе "Парк Победы". На площади "Геолога" по всему периметру будут установлены пять КПП с рамками металлоискателей. Вход будет осуществляться по пропускам.

"В этом году в параде примут участие более 70 колонн и техника, стилизованная под фронтовую. Ограничения связаны с тем, что площадь не может вместить в себя кого-то еще, кроме этих колонн. Пропускная система вводится на время митинга, он продлится 15-20 минут. После начнется парад, колонны начнут покидать площадь и на нее смогут попасть все желающие", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.