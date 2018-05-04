На Ямале и в Югре поддержали уменьшение налогов для северного бизнеса

Торгово-промышленная палата РФ (ТПП) предлагает снизить налоги для предпринимателей, работающих в северных регионах. Такая поддержка жизненно необходима малому и среднему бизнесу, работающему в непростых условиях, считают в палате. Инициатива нашла поддержку у представителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. В беседе с Накануне.RU они отметили, что развитие предпринимательства с помощью мер поддержки со временем увеличит налоговую базу.

По словам директора департамента развития торгово-промышленных палат ТПП РФ Дмитрия Кузьмина, ведение бизнеса на Севере зачастую нерентабельно. По закону предприниматели обязаны оплачивать своим сотрудникам дополнительные отпуска и выполнять другие социальные обязательства, связанные с северными льготами. ТПП РФ предлагает уменьшить налогооблагаемую базу на величину расходов по выполнению социальных обязательств, сообщила "Российская газета".

В арктических регионах инициативу поддерживают. По словам заместителя председателя нижневартовской городской думы, экс-президента торгово-промышленной палаты Нижневартовска Сергея Землянкина, снижение налогооблагаемой базы для малого и среднего бизнеса является источником стабильности.

"Сегодня идет тенденция распространения сетей, и в районах крайнего севера в том числе. Монополисты проникли во все сферы: тТакси стало сетевое, парикмахерские, магазины. Магазины шаговой доступности погибают в прямом смысле. Не выживают. Безусловно, снижение налоговой базы для малого бизнеса создало бы для их работы благоприятные условия. Местные власти заинтересованы именно в малом и среднем бизнесе, поскольку налоги, которые от них поступают, практически 100% идут в казну муниципалитета", - отметил эксперт в беседе с корреспондентом Накануне.RU.

При этом он подчеркнул, что снижение налогов не окажет существенного влияния на бюджет, поскольку градообразующими предприятиями на территории севера являются компании по добыче сырья: газовики, нефтяники. Налоговая база малого и среднего бизнеса не такая значительная.

Депутат заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Иван Вершинин отмечает, что на сегодняшний день существует множество способов поддержки малого и среднего бизнеса и все они должны активно использоваться, особенно в северных регионах. Парламентарий считает, что снижение налогов поможет предпринимателям.

"Представители среднего и малого бизнеса в северных регионах нужно поддерживать, потому что они живут в других условиях. К примеру, у них другая финансовая нагрузка по доставке товаров. Я считаю, что чтобы не было оттока малого и среднего бизнеса с территорий севера, его нужно поддерживать всеми методами в том числе и налоговыми преференциями. Что касается выпадающих средств бюджета, я считаю, что когда малому и среднему бизнесу будут компенсированы эти расходы, в перспективе все это компенсируется бюджету. Кроме того, сегодня малый бизнес в северных регионах - это же и общая инфраструктура. Инфраструктура услуг, обеспечения продуктами. Я как депутат нередко слышу, что на Ямале люди жалуются на недостаточную развитость этой инфраструктуры, особенно в отдаленных поселках. Развитый малый бизнес - это и конкуренция, и более высокое качество оказанных услуг, более высокое качество продукции. Поэтому моя позиция однозначная - в северных регионах нужно поддерживать малый и средний бизнес. Это фактор развития территории", - заявил депутат Накануне.RU.

Предложения Торгово-промышленной палаты РФ были рассмотрены на экспертном совете по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока. Эксперты подчеркивают, что подобная мера не должна ухудшить положение сотрудников, а, наоборот, стимулировать предпринимателей полностью выполнять свои обязательства.

Планируется, что резолюцию совета с конкретными предложениями об улучшении инвестиционного климата северных территорий рассмотрят на одном из заседаний в Госдуме РФ. Итоги Совета будут озвучены на ближайшей госкомиссии по вопросам развития Арктики.