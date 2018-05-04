УФАС в четвертый раз рассмотрит жалобу на конкурс по выбору концессионера на создание инфраструктуры по утилизации ТКО для Челябинского кластера

УФАС приостановила конкурс на право заключения концессионного соглашения о создании инфраструктуры по утилизации ТКО для Челябинского кластера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, концессионное соглашение с победителем торгов планируется заключить на 25 лет, а предельный объем инвестиций должен составить не более 3,54 млрд рублей.

Ранее УФАС предписало министерству экологии области продлить срок приема заявок и отменить протокол рассмотрения заявок. Минэкологии предписание исполнило и продлило срок приема заявок до 14 мая.

Однако 26 апреля в УФАС вновь поступила жалоба ООО "Спецпроект", которое указало, что министерство экологии области, продлив прием заявок, не указало в конкурсной документации информации о продлении срока внесения задатка.