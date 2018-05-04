Федор Емельяненко прилетел в Екатеринбург открывать Академию единоборств РМК

Прославленный российский боец Федор Емельяненко прилетел в Екатеринбург на официальное открытие Академии единоборств РМК, которое состоится сегодня вечером. Об этом Накануне.RU сообщили в промоутерской компании RCC Boxing Promotions.

Федор прибыл в уральскую столицу по личному приглашению главы Русской медной компании Игоря Алтушкина. Как отметили в RCC Boxing Promotions, возможно, боец также посетит поединок своего младшего брата, который пройдет завтра в Екатеринбурге. Напомним, Александр Емельяненко сразится против бразильца Габриэля Гонзаги в КРК "Уралец".

Как сообщало Накануне.RU, сам Федор Емельяненко недавно вышел в полуфинал Гран-при тяжеловесов Bellator, меньше чем за минуту разобравшись с экс-чемпионом UFC американцем Фрэнком Миром.