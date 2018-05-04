Владимир Путин наградил мэра Тюмени

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении госнаграды мэру Тюмени Александру Моору. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Моор за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени".

К этой же награде представлены гендиректор тюменского предприятия "НОВАТЭК научно-технический центр" Александр Кудрин, первый заместитель гендиректора "Газпром трансгаз Сургута" Михаил Карнаухов, слесарь-ремонтник "Когалымнефтегаза" Петр Туймуков.

Как сообщало Накануне.RU, тюменский градоначальник в марте вновь возглавил "Национальный рейтинг мэров".