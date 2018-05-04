"Нижний Тагил – гордость Урала, сила России!" - выбран девиз Дня города-2018

Глава города Сергей Носов провел заседание организационного комитета по подготовке Дня города-2018. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе муниципалитета, участники совещания рассмотрели ряд вопросов, касающихся девиза праздника, смотра-конкурса, а также развлекательных мероприятий, запланированных на этот период.

В рамках интерактивного голосования на официальном сайте города тагильчане с преимуществом 52% выбрали девиз, под знаком которого пройдет весь год. Наибольшее количество голосов набрал слоган: "Нижний Тагил – гордость Урала, сила России!". Впрочем, члены городского комитета отметили, что демидовский лозунг: "Не словами, а делами" также остается актуальным для Нижнего Тагила и будет активно использоваться при проведении массовых социально значимых акций и мероприятий.

Что касается городского смотра-конкурса, который традиционно проводится к Дню города, то по информации начальника управления промышленной политики и развития предпринимательства Людмилы Абдулкадыровой, положение о соревновании было доработано. В тридцати номинациях в этом году смогут побороться организации малого и среднего бизнеса, территориальные органы министерства внутренних дел России и добровольческие организации. Именно эти группы были добавлены в перечень предприятий и организаций, имеющих право на участие в конкурсе. Для более объективной оценки доработаны и оценочные критерии.

Районные администрации, в рамках подготовки ко Дню города запланировали мероприятия по благоустройству, уборке территорий, высадке цветов и зеленых насаждений, а также приведение в порядок детских площадок и зон отдыха. Планы управляющих компаний также направлены на решение вопросов ЖКХ и поддержание порядка на вверенных им территориях.

Что касается культурной программы, то, по словам руководителей профильных управлений, она обещает быть насыщенной и интересной как для тагильчан, так и для гостей города. Порядка 20 мероприятий ждут любителей активного отдыха и спорта. Впервые в этом году состоится забег на тагильские трамплины.

Для тех, кто предпочитает менее экстремальные развлечения, пройдут фестивали рыжих, короткометражных фильмов и фестиваль еды на Лисьей горе.

Подводя итог совещания, Носов подчеркнул, что все мероприятия должны затронуть все районы города. "Мы должны создать праздничное настроение для тагильчан", - сказал глава города.