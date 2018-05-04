В администрации Екатеринбурга заработала горячая линия для ветеранов Великой Отечественной войны

На официальном сайте администрации Екатеринбурга заработала горячая линия по вопросам участия ветеранов Великой Отечественной войны в праздничных мероприятиях Дня Победы 2018 года.

Сообщается, что по указанным телефонам можно получить консультацию относительно любых вопросов, касающихся участия ветеранов в празднике.

Заместитель главы администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев поставил задачу всем службам, задействованным в организации праздника, оказать всю возможную в рамках полномочий муниципалитета помощь и поддержку ветеранам вне зависимости от того, участвуют ли они в самих праздничных мероприятиях или принимают поздравления дома.

На вопросы, как ветеранам добраться к праздничным площадкам или на гражданскую трибуну на проспекте Ленина для просмотра парада Победы, ответят по телефонам:

371-42-99 (4, 7, 8 мая 09.00-17.30); 371-55-46 (4, 7, 8 мая 09.00-17.30); 8 961-77-54-645 (с 4 по 9 мая 9.00-21.00); 8 963-04-65-025 (с 4 по 9 мая 9.00-21.00).

Отметим, что горячую линию "включили" сегодня через несколько часов после пресс-конференции Матвеева, на которой он, в частности, назвал "неуместным" вопрос организации подвоза ветеранов в День Победы силами городской администрации.