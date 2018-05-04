В Ставропольском крае при задержании уничтожены экстремисты, готовившие теракты

Сегодня, 4 мая, российские контрразведчики провели спецоперацию в городе Невинномысске Ставропольского края. При попытке задержания были нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление двое лидеров религиозно-экстремистской ячейки, планировавшие совершение терактов.

Как сообщили Накануне.RU в ФСБ Росcии, при осмотре места происшествия обнаружена лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, подготовленное преступниками самодельное взрывное устройство, а также огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Как сообщало Накануне.RU, недавно сотрудники ФСБ и полицейские накрыли в Москве подпольную мастерскую по изготовлению оружия.