Севастопольские ученые получили президентский грант на исследования в области лечения онкологии

Президентский грант в размере 5 млн рублей вручил заместитель полпреда президента в Южном федеральном округе Владимир Гурба проректору Севастопольского госуниверситета Максиму Евстигнееву. Ученый стал победителем конкурса по господдержке ведущих национальных школ в номинации "Химия, новые материалы и химические технологии", сообщается на сайте правительства Севастополя.

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По словам Евстигнеева, проект предполагает проведение исследований, способных повысить эффективность медикаментозного лечения онкологических заболеваний. "Наш проект посвящен исследованию технологии, которая может существенным образом повысить эффективность антибиотиков при проведении химиотерапии. Получив президентский грант, мы намерены закупить необходимое оборудование, сформировать специальную лабораторию, провести научные исследования с привлечением молодых и талантливых севастопольских ученых, а впоследствии и научные тестовые эксперименты. По завершении двухлетних испытаний мы должны показать, что из стандартного перечня антибиотиков, используемых при лечении онкозаболеваний, некоторые медикаменты при определенном применении приносят наибольшую пользу пациенту", - рассказал ученый на церемонии передачи документов по гранту.

Как заявил заместитель полпреда Владимир Гурба, в Южном федеральном округе грантовую поддержку в рамках госпрограммы с 2009 года получили 28 проектов. В нынешнем году гранты по химическим специальностям поделили специалисты МГУ и Академии наук, один грант был выделен для ученых СевГУ.