Кандидатура Голиковой рассматривается на пост Голодец в новом кабмине

Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова спустя шесть лет может вернуться в правительство. Об этом сообщили РБК два источника, близких к Кремлю, федеральный чиновник, источник в аппарате правительства и еще один собеседник, близкий к правительству.



Голикова может перейти на место вице-премьера Ольги Голодец, которая курирует социальный блок правительства, рассказали источники. Собеседник, близкий к правительству, сказал РБК, что кандидатура Голиковой на место Голодец действительно "обсуждается всерьез". Однако окончательного решения, по его словам, пока нет. "Есть и другие кандидатуры", - добавил он.

Голикова - "стопроцентный финансист" и скорее хотела бы курировать экономический блок в правительстве, отметил один из собеседников РБК.

Голикова начала работу в Минфине в 1990 году с должности экономиста. В 1999-2007 году была замминистра финансов. В 2007-м Голикова, отвечавшая в финансовом ведомстве за бюджет, возглавила Минздравсоцразвития и до 2012 года занималась социальной политикой. После ухода из правительства Голикова занимала должность помощника президента Владимира Путина. В 2013 году она назначена на пост председателя Счетной палаты.

Занимающая сейчас пост вице-премьера Ольга Голодец с 2002 по 2008 год возглавляла управление социальной политики и персонала "Норникеля", в 2008–2010 годах возглавляла совет директоров страховой компании "Согласие". В период с 2010 по 2012 год Голодец занимала должность заместителя мэра Москвы Сергея Собянина и курировала вопросы образования и здравоохранения. В мае 2012 года она перешла в правительство на пост вице-премьера, координирующего государственную политику в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, демографии и культуры.

Ранее эксперт выразил мнение, что премьер-министр Дмитрий Медведев может покинуть свой пост, но главные "финансисты", отвечающие за экономическое развитие страны, останутся на своих местах.