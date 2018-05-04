Крымские пограничники задержали украинское судно за незаконный лов рыбы

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Республике Крым задержали украинское рыболовецкое судно за незаконный промысел, сообщает пресс-служба ведомства.

Западнее мыса Тарханкут (крайняя западная точка Крыма) в акватории Черного моря пограничным сторожевым кораблем "Аметист" было задержано украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 (порт приписки – Очаков Николаевской области), осуществлявшее незаконный промысел камбалы-калкан сетными орудиями лова в исключительной экономической зоне Российской Федерации, говорится в сообщении.

В ходе проверки незаконные орудия лова – несколько километров сетей – изъяты, а судно и экипаж в составе пяти граждан Украины доставлены на территорию Республики Крым для проведения процессуальных действий. Пограничники отмечают, что действуют в соответствии с международным морским правом.

Как сообщало Накануне.RU, Россия стала останавливать и осматривать невоенные суда, которые направляются на Украину через Керченский пролив.

Эти действия киевский политолог Сергей Белашко считает ответом России на пиратский захват российского судна "Норд" и общую враждебную политику Украины.

"Официальное объяснение принимаемых российской стороной мер – необходимость ужесточения контроля за безопасностью в связи с чемпионатом мира по футболу и запуском Крымского моста. На самом деле это направлено на создание трудностей для Мариупольского порта, в итоге его работу должны сделать нерентабельной", - полагает Белашко.