Посевная в башкирском агрокомплексе оказалась под угрозой срыва

Посевная на десяти тысячах гектаров башкирского агрокомплекса "Урал-Тау" находится под угрозой срыва. Сейчас на "Урал-Тау" работают более 450 человек, которые начали устраивать "народные сходы" и выступают с открытым обращением к главе республики Рустэму Хамитову, в котором просят вмешаться в ситуацию.

Как передаёт Infox, трудности предприятия связаны с многочисленными проверками со стороны компетентных органов, которые продолжаются уже два года. Руководитель предприятия Тагир Зарипов считается крупнейшим сельхозпроизводителем Дуванского района Башкирии, в котором он также является главой совета районных депутатов.

Митингующие сотрудники считают, что в результате пристального внимания уфимских силовиков и районной прокуратуры предприятие не может нормально осуществить посевную кампанию.