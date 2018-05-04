На Южном Урале приставы во время рейда "Ночь" арестовали сотовые телефоны и автобусы

Нестандартный набор арестованного имущества собрали в отделе судебных приставов по Кыштыму и Карабашу в результате выхода в профилактическое мероприятие "Ночь", ежемесячно проводимого ГУ МВД России по Челябинской области.

В ходе рейда судебные приставы арестовали два автобуса "ПАЗ", принадлежащих ООО "Джей Ви Пи-Урал" - организация задолжала налогов на сумму 733 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Также в ходе проверки имущественного положения должников по алиментам двое из них лишились сотовых телефонов, оцененных в размере одной тысячи рублей каждый. У третьего должника, чей совокупный долг по алиментам в пользу двух взыскателей составляет более 2 млн рублей, дорогой смартфон известной марки был арестован не в ходе рейда, а на следующий день.

Помимо арестных мероприятий судебным приставом удалось взыскать и деньги. На следующий день после рейда один из должников-алиментщиков пришел к отделу задолго до начала работы и терпеливо поджидал своего пристава, чтобы вручить ему платежный документ о перечислении взыскателю 60 тыс. рублей алиментов.