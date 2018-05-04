В Прикамье водитель насмерть сбил девятилетнего ребенка и скрылся с места аварии

В поселке Сергеевский водитель насмерть сбил маленькую землячку и попытался скрыться, возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой полиции.

Происшествие случилось около 18.35 3 мая. По улице Горького в направлении улицы Ленина ехал "ВАЗ-21093" под управлением 35-летнего водителя. В районе дома № 12 пермяк выехал на "встречку" и сбил девятилетнюю девочку, шедшую по краю проезжей части, навстречу транспорту. От полученных травм она умерла на месте.

Водитель с места аварии скрылся. Очевидец сообщил о трагедии в полицию. Вскоре пермяка задержали, он помещен в ИВС. Возбуждено уголовное дело.