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от издателя  |  комментариев: 2


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В ХК "Автомобилист" вошел новый игрок
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Стефан Да Коста (2018) | Фото: ХК &quot;Автомобилист&quot;

Состав хоккейного клуба “Автомобилист” пополнил француз Стефан Да Коста. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, контракт с французом рассчитан на один год.
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Нападающий 28-летний Стефан Да Коста родом из Парижа, свою карьеру он начинал в молодежной команде французского клуба Viry, затем год выступал за Amiens. В 2006 году спортсмен заключил контракт с Texas Tornado (лига NAHL), после чего два сезона играл за Sioux City Musketeers в USHL, а следующие два года - за Merrimack College в NCAA.

В 2010 Да Коста дебютировал в НХЛ в составе клуба Ottawa Senators. Всего за четыре года он провел 47 матчей в Национальной хоккейной лиге. Также спортсмен отыграл 166 матчей в АХЛ за Binghamton Senators.

Позже, в 2014 году, француз три сезона играл за ЦСКА, а в прошедший сезон - выступал за швейцарский Genеve-Servette.

Стефан Да Коста(2018)|Фото: ХК "Автомобилист"

Отметим, что 3 мая состав "Автомобилиста" пополнил бывший защитник "Трактора" Иван Вишневский.

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04.05.2018 13:37 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
15:37 Екб


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В ХК "Автомобилист" вошел новый игрок
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