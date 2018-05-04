В ХК "Автомобилист" вошел новый игрок

Состав хоккейного клуба “Автомобилист” пополнил француз Стефан Да Коста. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, контракт с французом рассчитан на один год.

Нападающий 28-летний Стефан Да Коста родом из Парижа, свою карьеру он начинал в молодежной команде французского клуба Viry, затем год выступал за Amiens. В 2006 году спортсмен заключил контракт с Texas Tornado (лига NAHL), после чего два сезона играл за Sioux City Musketeers в USHL, а следующие два года - за Merrimack College в NCAA.

В 2010 Да Коста дебютировал в НХЛ в составе клуба Ottawa Senators. Всего за четыре года он провел 47 матчей в Национальной хоккейной лиге. Также спортсмен отыграл 166 матчей в АХЛ за Binghamton Senators.

Позже, в 2014 году, француз три сезона играл за ЦСКА, а в прошедший сезон - выступал за швейцарский Genеve-Servette.

Отметим, что 3 мая состав "Автомобилиста" пополнил бывший защитник "Трактора" Иван Вишневский.