Ледоход подходит к границам Югры

По состоянию на 4 мая, голова ледохода Иртыше находится в 300, а на Оби – в 400 километрах до границ Ханты-Мансийского округа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Югре.

На водоемах в Югре практически повсеместно лед почернел, что свидетельствует о его таянии и уменьшении толщины. Изменилась и структура ледового покрова – он стал рыхлым. На реке Иртыш в Ханты-Мансийском районе лед подняло прибывающей водой, образуются закраины, местами появляются промоины; на Оби - в Нефтеюганском и Ханты-Мансийском районах наблюдается вода на льду, в районе Сургута и Нижневартовска образуются разводья, промоины.

Динамика повышения уровней воды на Иртыше составляет 26-50 сантиметров в сутки, на реке Обь – 8-30 сантиметров в сутки.

Для исключения образования заторов на реках в период ледохода на территории Югры и резких колебаний уровней воды учреждением "Центроспас-Югория" были проведены ледовзрывные работы на затороопасных участках. Круглосуточно ведется мониторинг весенних явлений на водоемах округа, проводится обмен информацией с соседними субъектами о прохождении ледохода.

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому округу предупреждает об опасности для жизни выхода и выезда на лед.