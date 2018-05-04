Легендарную "тридцатьчетверку" на площади около Уралвагонзавода готовят к Дню Победы

Легендарную "тридцатьчетверку" готовят к Дню Победы. Танк-памятник, установленный на площади около Уралвагонзавода не принимал участия в боевых действиях, но тем не менее знаменит. Это последний Т-34, сошедший с конвейера тагильского предприятия. На постамент он взошел в 1946 году в канун первого празднования Дня танкиста. Также он не раз участвовал в парадах 9 мая.

Каждый год в канун праздника работники малярно-сдаточного цеха УВЗ реставрируют "тридцатьчетверку". Производят очистку от грязи и пыли, шкурят, зачищают отслоившуюся эмаль, и, конечно, красят танк и постамент. На это уходит более 20 видов эмали, ведь нужно смешать и вывести необходимый колер. Такие работы для маляров цеха привычны: танки они красят каждый день. Хотя, конечно, над современными изделиями работать сложнее: там и размеры масштабнее, и навесного оборудования больше. А к танку Т-34 маляры каждый год выходят с радостью в любую погоду. Реконструкция легенды – значимое для них событие.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, после цеховых специалистов сюда придут дизайнеры отдела полиграфии и технической документации: они прикрепят на башню "тридцатьчетверки" знак "Гвардия". Хоть этот танк и не воевал, он достоин гвардейского значка. Он тоже причастен к подвигу, он также герой Великой Отечественной войны и тыла.