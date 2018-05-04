Путин не будет играть в хоккей в день своей инаугурации

Президент России Владимир Путин в день своей инаугурации не будет играть в хоккей, как это было шесть лет назад. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В прошлый раз в день инаугурации президент участвовал в матче Ночной хоккейной лиги.

"Что касается хоккея, седьмого числа хоккея не будет, график Ночной хоккейной лиги чуть-чуть иной в этом году. Он будет в обозримой перспективе", - цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, ранее в Росгвардии опровергли сообщения о готовящемся теракте на АЭС накануне инаугурации Владимира Путина. Она состоится 7 мая.