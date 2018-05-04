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от издателя  |  комментариев: 2


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В Росгвардии опровергли сообщения о готовящемся теракте на АЭС накануне инаугурации Путина
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атомная электростанция АЭС (2013) | Фото:

Петербургские СМИ сообщили, что неизвестные террористы могут использовать бежевый Renault Fluence из Подмосковья, чтобы совершить диверсию на Ленинградской атомной станции к инаугурации президента Владимира Путина.
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В частности, издание "Фонтанка" пишет, что Росгвардия приведена в повышенную боеготовность и рассылает предупреждения по АЭС в регионах.

В сообщении говорится, что якобы в четверг вечером начальник службы безопасности Ленинградской атомной станции в Сосновом Бору получил предупреждение от управления 95-й дивизии Федеральной службы войск национальной гвардии из Москвы о готовящемся теракте.

Теракт может произойти на одном из объектов атомной энергетики, которые охраняет Росгвардия в праздничные дни, включая дату инаугурации Владимира Путина 7 мая.

(2017)|Фото: "Коммерсант"

По предварительным данным, боевики могут использовать бежевый Renault Fluence, зарегистрированный в Московской области на 37-летнюю женщину.

Такую же информацию передал также петербургский портал "Конкретно".

Позже портал "Мойка 78" опубликовал опровержение. Журналисты связались с департаментом по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Федеральной службы войск национальной гвардии и там им сообщили, что информация о терактах не соответствует действительности.

"Откуда журналисты взяли эту информацию, неизвестно. Возможно, хотели повысить себе рейтинг. У нас такой информации нет", - приводит сайт nation-news.ru комментарий сотрудника департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии Юлии Афанасьевой.

В Росгвардии пока никакого усиления нет. А вот на атомных станциях все же решили принять повышенные меры безопасности.

"Отрицать не будем, у нас меры безопасности усилены. По всем атомным станциям у нас такая информация прошла, не только по ЛАЭС", - цитирует "Комсомольская правда - Санкт-Петербург" слова руководителя управления информации ЛАЭС Андрея Альберти.

При этом Альберти отмечает, что усиление происходит во время всех значимых событий, поэтому связывать это конкретно с инаугурацией президента РФ не стоит. Он добавил, что информация о возможном теракте пришла на станции не от Росгвардии. Соответствующее предупреждение было разослано на все АЭС из головной организации - из концерна "Росэнергоатом".

В конце апреля сообщалось, что ФСБ пресекла деятельность четырех членов "спящей ячейки" ИГ (запрещена в РФ), готовивших теракты в московском регионе.

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04.05.2018 13:19 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:19 Екб


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В Росгвардии опровергли сообщения о готовящемся теракте на АЭС накануне инаугурации Путина
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