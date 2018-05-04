Двух россиян не пустили на Украину из-за георгиевских ленточек

Вечером 3 мая сотрудники госпогранслужбы Украины в аэропорту "Борисполь" отказали двум гражданам России - мужчине и женщине - во въезде в страну. Причиной стал их отказ снять с вещей георгиевские ленточки. Об этом написал в Facebook спикер госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам, оба прибыли с частной целью, имели достаточно средств для пребывания на Украине обратные билеты. Но на их багаже были прикреплены георгиевские ленточки. На просьбу пограничников снять эту символику граждане России ответили отказом.

В связи с этим им отказали в пересечении границы, и обратным рейсом они вернулись в Минск.

Слободян предупредил, что с этим символом Великой Победы пограничники не будут пускать на Украину.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, официальный запрет на ношение георгиевской ленточки был введен Верховной радой в мае 2017 года, за нарушение предусматривается административное наказание.