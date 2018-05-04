В День Победы в Кургане запустят фейерверк стоимостью 260 тысяч рублей

В этом году 9 мая курганцы и гости города увидят фейерверк, за который администрация заплатила 260 тыс. рублей, такую информацию озвучил руководитель администрации муниципалитета Андрей Потапов на пресс-конференции, посвященной проведению праздника, передает корреспондент Накануне.RU.

Основные мероприятия начнутся еще 8 мая - утром волонтеры проведут автопробег "Дорога к ветерану", он стартует в 8.00 от кинотеатра "Россия". Также в этот день в 19.00 состоится традиционная акция "Свеча памяти", она пройдет на аллее у Вечного огня.

В сам праздник 9 мая в 9.00 у Курганской областной филармонии начнется построение "Бессмертного полка", торжественный парад начнется в 10.00 на центральной площади Кургана. Праздничная программа на площади начнется в 12.00, в 21.40 пройдет Минута молчания, в 22.00 - фейерверк.

Как рассказал Накануне.RU глава Кургана Сергей Руденко, по состоянию на 1 апреля этого года в городе проживает 190 ветеранов - непосредственных участников Великой Отечественной войны.