Опрос: практически каждый третий россиянин с симпатией относится к марксизму

Идеи марксизма россияне помнят крайне слабо (66% затрудняются их назвать, 16% сказали, что ничего не знают о марксизме) и относятся к ним преимущественно равнодушно (49% среди тех, кто имеет о них то или иное представление). Симпатии марксизм вызывает у каждого третьего (30%), негатив – у каждого десятого (9%). Таковы итоги опроса, проведенного ВЦИОМ, приводит данные Федералпресс.

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Имя Карла Маркса известно большинству россиян (98%), однако более предметно с ним знакомо старшее поколение (70%), тогда как молодежи он известен мало (25%). Во время опроса выяснилось, что всего труды Маркса читал 41% респондентов, слышавших о нем. Мнение респондентов о литературных трудах Маркса неоднозначно: 15% они были интересны, 26% – нет. Опрос был проведен 26-27 апреля 2018 года. Его участниками стали 2 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.+

200 лет назад родился самый известный и амбициозный критик капитализма, немецкий философ и экономист Карл Маркс. Маркс – друг и единомышленник Фридриха Энгельса, в соавторстве с которым написал "Манифест коммунистической партии" (1848 год). Он является автором классического научного труда по политической экономии "Капитал. Критика политической экономии" (1867 год).