Челябинские студенты примут участие в строительстве АЭС в Турции и Бангладеш

Два челябинских студента по итогам конкурса примут участие в международных стройках, сообщили Накануне.RU в министерстве образования.

Так, экс-командир строительного отряда "Танкоград", командир штаба студенческих отрядов ЮУрГУ Семен Глушенко этим летом отправится на АЭС "Руппур" в Бангладеш, а бывший руководитель строительного отряда "Стрела" и штаба студенческих отрядов Озерска Кирилл Дегтярев будет работать на АЭС "Аккуя" в Турции.

Работать на международных стройках южноуральцы будут с 1 июля по 26 августа. Они примут участие в подготовке исполнительной документации, в приемке оборудования, авторском надзоре, строительно-монтажных работах.