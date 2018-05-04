На заседании горсовета Никополя произошла стрельба

На заседании горсовета Никополя Днепропетровской области произошла стрельба, сообщают местные СМИ.

В начале заседания, когда принималась повестка дня, к трибуне подошли боевики "Правого сектора" (запрещен в России) и призвали менять власть. В зале начались драки. Затем боевики поднялись на трибуну и, по словам очевидцев, вылили на голову депутата Александра Рыбакова кефир и надели на нее пустой пакет, а мэра города Андрея Фисака облили зеленкой.

После этого депутат взял пистолет, и раздались два выстрела: один - в потолок, второй - в сторону боевиков. Информацию изданию подтвердил начальник Никопольского городского отдела полиции Евгений Кравцов. Никто не пострадал, а в стене и потолке остались следы от пуль.

В марте 2017 года боевики заставили Киевский горсовет "запретить" любые экономические отношения с Россией.