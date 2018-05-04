На Среднем Урале прокуратура оштрафовала службу по отлову собак

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура оштрафовала компанию, которая занималась отловом собак. Установлено, что данная организация фактически разместила пункт кратковременного содержания животных в Нижнем Тагиле в районе железнодорожной станции Сан-Донато. На момент осмотра в вышеуказанном пункте содержалось 13 собак, отловленных данной организацией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ранее, в декабре 2017 года на данном объекте произошел пожар, в ходе которого погиб сторож пункта передержки, после чего и были вскрыты факты содержания на объекте животных в негуманных условиях.

В ходе проверки сотрудниками прокуратуры выявлены многочисленные нарушения ветеринарного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

"В пункте передержки не проводились первичный учет поступающих и выбывающих животных; дезинфекция помещений, предназначенных для содержания безнадзорных собак, и оборудования; профилактическая вакцинация против бешенства всех сотрудников, занимающихся отловом, перевозкой собак и уходом за ними. Также зафиксирован факт отсутствия ветеринарно-сопроводительных документов на отловленных животных и документов.

Также территория пункта передержки захламлена бытовыми отходами и экскрементами собак; отходы складируются навалом в кучи без вывоза.

По результатам проверки прокуратура возбудила административные дела в отношении ООО "Служба отлова безнадзорных животных" по нескольким статьям: нарушение правил карантина животных и других ветеринарно-санитарных правил, несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, нарушение порядка проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак.

"Служба отлова безнадзорных животных" оштрафована на 95 тыс. руб.