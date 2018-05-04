В руководстве нижнетагильского ХК "Спутник" произошли изменения

В руководстве нижнетагильского хоккейного клуба "Спутник" произошли изменения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, 3 мая 2018 года завершились трудовые отношения с Александром Балбашевым, который занимал должность директора клуба с марта 2016 года. Сейчас на должность директора ХК "Спутник" назначен Антон Алексеев, который с 2015 года работал администратором команды.

Напомним, ранее сообщалось, что нижнетагильский хоккейный клуб "Спутник" прекратит выступления в чемпионате Высшей хоккейной лиги. В будущем сезоне команда будет играть в дивизионе рангом ниже – Первенстве ВХЛ. По итогам минувшего сезона клуб занял 26-е место из 27-ми в чемпионате ВХЛ.