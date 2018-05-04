Потолок обрушился в бассейне Бийска во время тренировки школьников

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения потолка в бассейне "Дельфин" в Бийске во время тренировки школьников.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Алтайскому краю, обломок конструкции порвал натяжной потолок и упал в воду, по счастливой случайности никто из детей не пострадал.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), уточнили в ведомстве.

"Следователями будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц МБУ СП "Специализированная школа олимпийского резерва "Дельфин" по надлежащему оказанию услуг в области физической культуры и спорта", - добавили в СК.