Тюменец выиграл в лотерею 4,5 миллиона

Тюменец выиграл суперприз в 117 885-м тираже лотереи "Рапидо", передает корреспондент Накануне.RU.

Выигрыш – 4 млн 456 тыс. руб. Для Тюмени этот выигрыш стал рекордом 2018 г. За последние три года крупнейшим в городе был выигрыш 38 млн 747 тыс. руб. в лотерее "Спортлото 6 из 49", он случился семь месяцев назад, сообщили Накануне.RU в пресс-службе торгового дома "Столото".

По статистике государственных лотерей, за 2016-17 гг. девять жителей Тюмени стали обладателями миллионных выигрышей. В этом году в городе появилось девять миллионеров.