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"Поддержка "санкционных" олигархов - это лицемерие и предательство" Попавшие под персональные санкции олигархи просят о помощи у государства. Сначала Виктор Вексельберг, теперь Алексей Мордашов. Правительство пока не вынесло окончательных решений - в профильных министерствах изучают все предлагаемые меры. И, казалось бы, формально помощь предприятиям нужна, ведь они дают тысячи рабочих мест и вносят большой вклад в экономику. Однако, подавляющее большинство крупных компаний зарегистрированы в офшорах, а значит, и господдержка дойдет не до них, а до западных офшорных счетов и стоящих за ними лиц в первую очередь. Есть в этой истории некоторое предательство, уверен доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский
04.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
27.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Митинги 6 мая. Сохранится ли после них лево-патриотическая коалиция? Долгое время сохранялась интрига – выйдут ли на улицы Москвы леваки и либералы вместе. К майским праздникам выяснилось – не выйдут. Навальный акцию "Левого фронта" предпочел просто не замечать, а Удальцов заявил, что не собирается бегать "за кем-то по подъездам и караулить", тем более, что Навальный относится к своим сторонникам "как к мясу".
04.05.2018
политика ;
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Новости
04.05.2018 12:53 Мск (14:53 Екб)
общество | Ямало-Ненецкий АО
Лужу в Ноябрьске начали охранять народные дружинники
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Дружинники, лужа в Ноябрьске (2018) | Фото: vk.com/8mkr.noyabrsk

После возмущения жителей 8 микрорайона Ноябрьска около лужи, образовавшейся между многоквартирными домами, начали дежурить народные дружинники. "Вахта" началась вчера, передает корреспондент Накануне.RU.

Жители сообщали о том, что на лед регулярно выходили дети. При этом лужа насколько глубокая, что по ней не составило труда проплыть на лодке.

"Не проще засыпать лужу и сделать там допустим стоянку или площадку... чем тратить человеческий ресурс на охрану лужи!
Это вдуматься просто надо. Не банк охраняют, не человека, не склад с оружием. Охраняют лужу!", - пишут жильцы. Решить проблему они предлагают иначе: выделить средства на благоустройство двора.

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04.05.2018 12:53 Мск | Ноябрьск | информационная служба Накануне.RU
14:53 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 03.05.2018 10:16 Мск
"Может, на рыбалку?" Жители Ноябрьска сняли видео об огромной луже между домами








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Лужу в Ноябрьске начали охранять народные дружинники
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