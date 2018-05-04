Лужу в Ноябрьске начали охранять народные дружинники

После возмущения жителей 8 микрорайона Ноябрьска около лужи, образовавшейся между многоквартирными домами, начали дежурить народные дружинники. "Вахта" началась вчера, передает корреспондент Накануне.RU.

Жители сообщали о том, что на лед регулярно выходили дети. При этом лужа насколько глубокая, что по ней не составило труда проплыть на лодке.

"Не проще засыпать лужу и сделать там допустим стоянку или площадку... чем тратить человеческий ресурс на охрану лужи!

Это вдуматься просто надо. Не банк охраняют, не человека, не склад с оружием. Охраняют лужу!", - пишут жильцы. Решить проблему они предлагают иначе: выделить средства на благоустройство двора.