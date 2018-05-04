Украина введет санкции против российских издательств

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины намерен применить экономические санкции к юридическим лицам России, которые систематически печатают и распространяют издания "антиукраинского" содержания.

В пресс-службе комитета отмечают, что составлен "перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека". В этот перечень внесены 172 издания, выданных 35 издательствами.

Среди них называются "Алгоритм", "Книжный мир", "Центрполиграф", "Эксмо", "АСТ", "Вече" и другие.

Кроме того, Госкомтелерадио возмущен, что в интернете можно читать российские книги этих издательств.

Предложение применить санкции против российских издательств Госкомтелерадио предложил Кабинету министров вынести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Напомним, в декабре Киев запретил ввозить в страну книги "Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях" и "Богатырские русские сказки".