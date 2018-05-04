Глава курганской администрации прокомментировал провалы грунта на дорогах города

Глава администрации Кургана Андрей Потапов прокомментировал провалы грунта на дорогах города, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам сити-менеджера, нет стопроцентной гарантии, что, например, 9 мая в Кургане опять где-нибудь не провалится асфальт, однако отметил, что в центре все проблемные участки строго контролируются.

Ранее прямо на центральной площади перед зданием правительства области в том месте, где 9 мая будет проходить техника, участники "Бессмертного полка" и колонны военных, провалился асфальт - коммунальщики заменили в том месте трубы и положили новый асфальт. 6 апреля провалился асфальт на улице Карла Маркса в районе дома №78, а 4 мая грузовик "Водного союза" ушел под землю на дороге на улице Дзержинского.

"Провалы эти у нас внеплановые, это ситуация. Сломался коллектор, происходит подмытие грунта, из-за этого происходит провал. Здесь, в центральной части города в тех местах, где у нас были острые моменты, все полностью отконтролировано с "Водным союзом", все держится на контроле. Я тоже не всевидящий, я не могу дать 100%-ную гарантию того, что ничего не произойдет. Я не могу увидеть того, что происходит под землей, если вы можете увидеть, скажите мне: "Вот, Андрей Юрьевич, на улице Куйбышева что-то вроде есть в каком-то месте", - сообщил Накануне.RU Андрей Потапов.