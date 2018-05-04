Кошечкин будет защищать ворота сборной России в стартовом матче чемпионата мира

Вратарь магнитогорского "Металлурга" и сборной России Василий Кошечкин займет место в воротах на стартовом мачте чемпионата мира, где 4 мая российская команда встретится со сборной Франции, сообщили в пресс-службе ФХР.

Вторым голкипером на матч будет заявлен вратарь питерского СКА Игорь Шестеркин.

Начало встречи в 17:15 по московскому времени.

"Сборная Франции не позволит расслабляться. Они играют активно, идут в подбор, не пытаются прессинговать. Особенно активно действуют в линии обороны. Я бы не сказал, что это слабый соперник. Наша задача – выходить настроенными на тяжелый матч", – прокомментировал предстоящий поединок старший тренер сборной России Алексей Жамнов.

"Я не боюсь сборной России, не боюсь ни одной команды на этом чемпионате мира. Да, прямо сейчас сборная России считается лучшей в мире, но это не повод для страха. Посмотрим, какой результат будет", – заявил капитан сборной Франции Стефан Да Коста.

Все матчи группового этапа российская команда проведет в Копенгагене, на "Роял Арене". Новый стадион - его построили в 2017 году - ранее не принимал хоккейных турниров.

Помимо России и Франции в группе А выступят национальные команды Австрии, Беларуси, Чехии, Словакии, Швеции и Швейцарии - группа целиком европейская.

Как сообщалось ранее, в расширенный список сборной вошли 26 хоккеистов.