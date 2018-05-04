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"Поддержка "санкционных" олигархов - это лицемерие и предательство" Попавшие под персональные санкции олигархи просят о помощи у государства. Сначала Виктор Вексельберг, теперь Алексей Мордашов. Правительство пока не вынесло окончательных решений - в профильных министерствах изучают все предлагаемые меры. И, казалось бы, формально помощь предприятиям нужна, ведь они дают тысячи рабочих мест и вносят большой вклад в экономику. Однако, подавляющее большинство крупных компаний зарегистрированы в офшорах, а значит, и господдержка дойдет не до них, а до западных офшорных счетов и стоящих за ними лиц в первую очередь. Есть в этой истории некоторое предательство, уверен доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский
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Новости
04.05.2018 12:37 Мск (14:37 Екб)
спорт | За рубежом
Кошечкин будет защищать ворота сборной России в стартовом матче чемпионата мира
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Василий Кошечкин (2018) | Фото: sport.rambler.ru

Вратарь магнитогорского "Металлурга" и сборной России Василий Кошечкин займет место в воротах на стартовом мачте чемпионата мира, где 4 мая российская команда встретится со сборной Франции, сообщили в пресс-службе ФХР.
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Начало встречи в 17:15 по московскому времени.

Василий Кошечкин(2018)|Фото: sport.rambler.ru

"Сборная Франции не позволит расслабляться. Они играют активно, идут в подбор, не пытаются прессинговать. Особенно активно действуют в линии обороны. Я бы не сказал, что это слабый соперник. Наша задача – выходить настроенными на тяжелый матч", – прокомментировал предстоящий поединок старший тренер сборной России Алексей Жамнов.

"Я не боюсь сборной России, не боюсь ни одной команды на этом чемпионате мира. Да, прямо сейчас сборная России считается лучшей в мире, но это не повод для страха. Посмотрим, какой результат будет", – заявил капитан сборной Франции Стефан Да Коста.

Все матчи группового этапа российская команда проведет в Копенгагене, на "Роял Арене". Новый стадион - его построили в 2017 году - ранее не принимал хоккейных турниров.

Помимо России и Франции в группе А выступят национальные команды Австрии, Беларуси, Чехии, Словакии, Швеции и Швейцарии - группа целиком европейская.

Как сообщалось ранее, в расширенный список сборной вошли 26 хоккеистов.

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04.05.2018 12:37 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:37 Екб


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Кошечкин будет защищать ворота сборной России в стартовом матче чемпионата мира
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