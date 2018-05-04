США не выведут свои войска из Кореи даже после подписания мирного договора с КНДР

Президентская канцелярия Южной Кореи опровергла сообщения американской прессы о том, что контингент Пентагона, размещённый в стране, может быть сокращён. В среду появились сообщения о том, будто президент США Дональд Трамп перед встречей с верховным руководителем КНДР Ким Чен Ыном готов обсуждать сокращение своей группы войск на полуострове.

Однако, как The Korea Herald, Управление безопасности Республики Корея, начальник которого сейчас находится с визитом в США где со своим американским коллегой Джоном Болтоном, сообщило, что такие известия не соответствуют действительности.

Пентагон также сообщил о том, что его позиция по размещению войск на юге Корейского полуострова остаётся неизменной. Сейчас там находится 28 тыс. 500 американских военных. Вывод части из них может быть использован Трампом на переговорах с северокорейским лидером.

Американский президент уже не в первый раз намекает на возможность сокращения своего контингента, но ранее требовал взамен от Сеула взять на себя больше расходов на содержание оставшихся войск.

Также сообщается, что посетивший Пхеньян госсекретарь США Майк Помпео (бывший на тот момент директором ЦРУ) рассказал, что Ким Чен Ын не требовал вывода американских войск в качестве условия для встречи с Дональдом Трампом.

Однако, после подписания Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином Пханмунчжомской декларации стороны договорились также разработать документ, юридически завершающий Корейскую войну 1950 – 1953 гг. В таком случае встанет вопрос о целесообразности присутствия американских войск в регионе, размещённых здесь, как утверждается, для сдерживания агрессии Северной Кореи.

В итоге, президентская канцелярия в Сеуле подтвердила, что американские войска останутся на территории страны вне зависимости от подписания мирного договора.