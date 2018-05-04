В Екатеринбурге владелец "резиновой" квартиры получил условный срок

В Екатеринбурге местный житель получил год условно за то, что поставил на учет в своей квартире на бульваре Культуры 26 мигрантов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД города, фактически уроженцам стран ближнего зарубежья жилье не предоставлялось.

46-летний мужчина ставил на учет мигрантов в период с ноября по декабрь 2017 года. За это он получал вознаграждение - от каждого по 500 рублей.

Известно, что мошенник ранее уже был судим за преступление имущественного характера. Мировой суд Орджоникидзевского района назначил мужчине наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Подсудимый полностью признал свою вину.

Напомним, что с декабря 2016 по декабрь 2017 года житель Екатеринбурга зарегистрировал у себя в квартире около 7 тыс. иностранцев. После этого проверки начали прокуратура и Следственный комитет.